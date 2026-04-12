13 de abril de 2026
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FUGITIVO

Preso que descumpriu saída temporária é capturado pela PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Foragido foi capturado por policiais militares do Baep
Foragido foi capturado por policiais militares do Baep

Em patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, na noite de sábado (11), policiais militares prenderam um homem de 49 anos, que desobedeceu às regras da saidinha temporária do sistema prisional.

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Abordado por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e após pesquisa pelo aplicativo Muralha Paulista, constatou-se de que se tratava de um procurado da Justiça.

O homem cumpria pena pelo crime de roubo no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) Dr. Edgard Magalhães Noronha, o Pemano, em Tremembé, tendo sido beneficiado pela saída temporária de presos no mês de dezembro de 2025.

No entanto, ele não retornou ao CPP e tornou-se foragido. O homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de São José.

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