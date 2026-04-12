Em patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, na região leste de São José dos Campos, na noite de sábado (11), policiais militares prenderam um homem de 49 anos, que desobedeceu às regras da saidinha temporária do sistema prisional.

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Abordado por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e após pesquisa pelo aplicativo Muralha Paulista, constatou-se de que se tratava de um procurado da Justiça.