Doze integrantes do Grupo Suçuarana, de São José dos Campos, realizam na manhã deste domingo (12) buscas pelo pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março. O trabalho é voluntário e feito em apoio às investigações da Polícia Civil.

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As buscas começaram por volta das 8h. O grupo é especializado em salvamento em matas. Há indícios de que o pedreiro tenha sido morto e seu corpo escondido em área de mata no Jardim da Granja, na região sudeste da cidade. As buscas ocorrem ao longo de um córrego que passa no local.