Doze integrantes do Grupo Suçuarana, de São José dos Campos, realizam na manhã deste domingo (12) buscas pelo pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março. O trabalho é voluntário e feito em apoio às investigações da Polícia Civil.
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As buscas começaram por volta das 8h. O grupo é especializado em salvamento em matas. Há indícios de que o pedreiro tenha sido morto e seu corpo escondido em área de mata no Jardim da Granja, na região sudeste da cidade. As buscas ocorrem ao longo de um córrego que passa no local.
Na sexta-feira (10), policiais civis realizaram diligências no local onde supostamente o corpo do pedreiro teria sido enterrado. Durante as buscas, foi localizada uma bermuda pertencente ao pedreiro, reconhecida por sua mãe. Contudo, nenhum corpo foi localizado no local.
A peça de roupa foi encontrada em área no final da rua Madre Maria Gema de Jesus, no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José, às margens de um córrego.
É nesse local que as buscas se concentram neste domingo. Wellington saiu da casa dos pais, em 30 de março, afirmando que iria trabalhar no Jardim da Granja e não retornou desde então.
Segundo Clayton de Campos, coordenador do Grupo Suçuarana, 12 voluntários estão no local e percorrerão toda a extensão do córrego. “Dividimos as duas equipes em dois sentidos para poder realmente varrer toda a extensão do córrego em busca desse jovem”, disse ele.
O coordenador contou que o grupo usou um drone para verificar toda a extensão do córrego e entender como é o terreno. “Verificamos que tem um terreno bem limpo, de fácil acesso, então não está difícil fazer as buscas”.
Bermuda com sangue
A bermuda de Wellington encontrada no local tinha marcas de sangue que passarão por exame de DNA. A polícia também coletou DNA dos pais do pedreiro, para confrontar com o resultado do teste na peça de roupa. Também foi encontrado um carrinho de mão na localidade, equipamento que teria sido usado pelo pedreiro.
“Foi feito o boletim de ocorrência, essa bermuda foi apreendida, tinha alguns pontos de sangue. A gente recolheu, vai mandar coletar o exame de DNA. Coletamos também DNA dos pais, para ver se aquele sangue da bermuda realmente pertence a ele. Então, a gente continua na investigação”, disse o delegado Neimar Camargo Mendes, da Delegacia e Homicídios de São José dos Campos.
Segundo a polícia, o local onde a bermuda do pedreiro foi encontrada é utilizado para consumo de drogas. Wellington teria sido visto naquele local no final de semana. Em depoimento à polícia, uma tia do pedreiro confirmou que ele é usuário de drogas.
Segundo a família, Wellington foi visto pela última vez no bairro Galo Branco, na região leste de São José dos Campos. "Estou desesperada", disse Leila Silva, mãe do jovem.