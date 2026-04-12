Um homem foi executado a tiros em Caçapava e a polícia busca os criminosos. A vítima, de 30 anos, foi encontrada sem vida após ser baleada na madrugada deste domingo (12), em via pública, na região de Caçapava Velha, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Ricardo Felipe de Andrade Souza. O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria desconhecida, e a apuração deve avançar com análise de perícia, imagens de segurança e depoimentos que ainda serão colhidos.