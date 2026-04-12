Um homem foi executado a tiros em Caçapava e a polícia busca os criminosos. A vítima, de 30 anos, foi encontrada sem vida após ser baleada na madrugada deste domingo (12), em via pública, na região de Caçapava Velha, segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.
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A vítima foi identificada como Ricardo Felipe de Andrade Souza. O caso foi registrado como homicídio consumado, com autoria desconhecida, e a apuração deve avançar com análise de perícia, imagens de segurança e depoimentos que ainda serão colhidos.
De acordo com o boletim, policiais militares foram acionados para uma ocorrência envolvendo um homem baleado na região de Caçapava Velha. Quando a equipe chegou ao ponto indicado, encontrou a vítima caída no chão, aparentemente já sem vida, com múltiplas perfurações causadas por disparos de arma de fogo.
Populares ouviram tiros
Os policiais relataram que populares disseram apenas ter ouvido os tiros, sem apontar suspeitos ou veículos que teriam deixado o local. O registro também informa a existência de câmeras nas proximidades, mas sem confirmação imediata sobre funcionamento ou captação do crime.
A Polícia Civil requisitou perícia ao Instituto de Criminalística e acompanhou os trabalhos no endereço. Segundo o boletim, foram apreendidos oito estojos de munição calibre .380, dois fragmentos de projétil, o celular da vítima e outros objetos que estavam com ela no momento da ocorrência.
Também foram expedidas requisições para exame necroscópico e para análise do material balístico recolhido. A investigação vai depender agora do cruzamento entre os laudos periciais, eventual obtenção de imagens e novas oitivas de testemunhas.