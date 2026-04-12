Um homem foi morto a facadas em São José dos Campos e dois suspeitos são investigados. O homicídio de Thiago Coelho Pinto, 41 anos, aconteceu na rua Pedroso, bairro Paraíso do Sol, após a vítima ser atacada com golpes de faca na noite de sábado (11), segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

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De acordo com o registro policial, ele foi socorrido pelo irmão até a UPA Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio qualificado. A investigação deve ser conduzida pelo 6º Distrito Policial.