Um homem foi morto a facadas em São José dos Campos e dois suspeitos são investigados. O homicídio de Thiago Coelho Pinto, 41 anos, aconteceu na rua Pedroso, bairro Paraíso do Sol, após a vítima ser atacada com golpes de faca na noite de sábado (11), segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
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De acordo com o registro policial, ele foi socorrido pelo irmão até a UPA Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio qualificado. A investigação deve ser conduzida pelo 6º Distrito Policial.
Segundo o boletim, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender ocorrência de agressão em via pública. Quando chegaram ao endereço indicado, a vítima já havia sido levada para atendimento médico.
Na unidade de saúde, os policiais receberam a informação de que Thiago estava em estado grave por causa de ferimentos compatíveis com arma branca.
Investigados
O irmão da vítima relatou que encontrou Thiago caído na rua, com sangramento intenso, e o colocou no carro para levá-lo à UPA. Ainda conforme o depoimento, moradores disseram que houve uma briga anterior em um bar da mesma rua e que, depois da discussão, dois homens teriam retornado e surpreendido a vítima no caminho de volta para casa.
O boletim aponta que dois homens foram citados inicialmente como investigados. A Polícia Civil também ouviu uma mulher ligada aos envolvidos, que confirmou ter havido desavenças anteriores.
Ela relatou que, após os fatos, os dois deixaram o local em uma motocicleta. Até o fechamento do registro, os investigados não haviam sido localizados.
A investigação tenta esclarecer a dinâmica exata do crime e busca imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades. O registro informa que havia monitoramento em imóveis próximos, mas as imagens ainda não tinham sido obtidas durante o plantão.
Outro ponto citado no boletim é que o local do crime não foi preservado pela Polícia Militar, o que impediu a perícia imediata na via pública. Mesmo assim, policiais civis fizeram diligências na região para identificar câmeras e reunir novos elementos para a apuração.