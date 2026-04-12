Em apoio à Polícia Civil de São José dos Campos, o grupo Suçuarana iniciou na manhã deste domingo (12) as buscas pelo pedreiro Wellington Silva Rangel Pereira, 23 anos, desaparecido desde o final de março.

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Os trabalhos começaram por volta das 8h. O grupo é especializado em salvamento em matas. Há indícios de que o pedreiro tenha sido morto e seu corpo escondido em área de mata na região sudeste da cidade.