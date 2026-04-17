Com investimento do Estado de R$ 237 milhões para recuperar e melhorar duas estradas na Serra da Mantiqueira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que os recursos atendem uma perspectiva de ampliar o turismo na região, considerada por ele estratégica para o estado.
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Nesta quinta-feira (2), durante o evento ‘Caravana 3D’ do governo estadual, Tarcísio anunciou R$ 200 milhões para obras de recuperação e melhorias na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão. As obras começam agora e seguem por 18 meses, nos 45 quilômetros da estrada.
O governador também anunciou R$ 37,62 milhões para recuperar os 15,5 quilômetros da Estrada Municipal José Theotônio Silva (SBS-371), em São Bento do Sapucaí. A via vai até o limite com Campos do Jordão e é considerada uma das rotas do vinho do estado, com quatro vinícolas e produção de azeite e queijos.
Para Tarcísio, os investimentos se explicam pelo “potencial turístico da Serra da Mantiqueira”. “Estamos enxergando isso, talvez como ninguém enxergou”, disse.
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Calendário de eventos
“A gente discutia ontem, já preparando a abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão desse ano, a necessidade da gente perenizar o calendário de eventos aqui na região, da gente ter cada vez mais eventos. E é por isso que o governo do Estado de São Paulo resolveu investir R$ 200 milhões aqui nessa via”, explicou.
“É um investimento importante, que vai fazer a diferença. A gente vai proporcionar mais segurança para o usuário que vai usar essa rodovia. E vai aumentar o prazer de vir aqui para Campos do Jordão, e a gente projeta um fluxo cada vez maior de turistas na região”, afirmou Tarcísio.
Segundo ele, o investimento em infraestrutura permite que a região tenha cada vez mais atrativos culturais em calendário.
“Esse calendário vai ter cada vez mais etapas, cada vez mais eventos. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é quem mora aqui em São Bento do Sapucaí, em Campos do Jordão, em Santo Antônio do Pinhal”, completou.