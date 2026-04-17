Com investimento do Estado de R$ 237 milhões para recuperar e melhorar duas estradas na Serra da Mantiqueira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que os recursos atendem uma perspectiva de ampliar o turismo na região, considerada por ele estratégica para o estado.

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Nesta quinta-feira (2), durante o evento ‘Caravana 3D’ do governo estadual, Tarcísio anunciou R$ 200 milhões para obras de recuperação e melhorias na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão. As obras começam agora e seguem por 18 meses, nos 45 quilômetros da estrada.