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INVESTIMENTOS

‘Vemos o potencial turístico da Mantiqueira’, diz Tarcísio

Por Xandu Alves | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
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Thiago Bernardes/Governo Estado SP
Tarcísio de Freitas observa mapa da obra na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
Tarcísio de Freitas observa mapa da obra na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

Com investimento do Estado de R$ 237 milhões para recuperar e melhorar duas estradas na Serra da Mantiqueira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que os recursos atendem uma perspectiva de ampliar o turismo na região, considerada por ele estratégica para o estado.

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Nesta quinta-feira (2), durante o evento ‘Caravana 3D’ do governo estadual, Tarcísio anunciou R$ 200 milhões para obras de recuperação e melhorias na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), que liga Taubaté a Campos do Jordão. As obras começam agora e seguem por 18 meses, nos 45 quilômetros da estrada.

O governador também anunciou R$ 37,62 milhões para recuperar os 15,5 quilômetros da Estrada Municipal José Theotônio Silva (SBS-371), em São Bento do Sapucaí. A via vai até o limite com Campos do Jordão e é considerada uma das rotas do vinho do estado, com quatro vinícolas e produção de azeite e queijos.

Para Tarcísio, os investimentos se explicam pelo “potencial turístico da Serra da Mantiqueira”. “Estamos enxergando isso, talvez como ninguém enxergou”, disse.

Leia mais: Tarcísio anuncia R$ 600 milhões em obras e convênios para o Vale

Calendário de eventos

“A gente discutia ontem, já preparando a abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão desse ano, a necessidade da gente perenizar o calendário de eventos aqui na região, da gente ter cada vez mais eventos. E é por isso que o governo do Estado de São Paulo resolveu investir R$ 200 milhões aqui nessa via”, explicou.

“É um investimento importante, que vai fazer a diferença. A gente vai proporcionar mais segurança para o usuário que vai usar essa rodovia. E vai aumentar o prazer de vir aqui para Campos do Jordão, e a gente projeta um fluxo cada vez maior de turistas na região”, afirmou Tarcísio.

Segundo ele, o investimento em infraestrutura permite que a região tenha cada vez mais atrativos culturais em calendário.

“Esse calendário vai ter cada vez mais etapas, cada vez mais eventos. E eu tenho certeza que quem ganha com isso é quem mora aqui em São Bento do Sapucaí, em Campos do Jordão, em Santo Antônio do Pinhal”, completou.

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