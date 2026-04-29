As mudanças climáticas afetam todo o mundo e com graves consequências. Pessoas com hipersensibilidade sensorial vivenciam essa realidade de forma ainda mais acentuada.

Dados de São José dos Campos, quantificados por estudantes, demonstram como isso acontece na cidade. O trabalho virou projeto de lei municipal.

Clima

Chuvas torrenciais, enchentes, secas e ondas de calor extremo já são a realidade em diversas regiões. Esses fatores podem ser ainda mais devastadores para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).