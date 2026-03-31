Por décadas, o TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi confinado às salas de espera das pediatrias. No entanto, com a ampliação de acesso à informação, o Brasil presencia o aumento de diagnósticos entre adultos e idosos que, após uma vida inteira de sentimentos de inadequação, descobrem-se no espectro.

Dados

Dados do Censo 2022 do IBGE apontam 2,4 milhões de diagnosticados, mas a projeção real, baseada na genética, sugere que 3,1 milhões de brasileiros, em grande parte pessoas já na maturidade, ainda vivem sem diagnóstico.

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