A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos contra uma criança de 9 anos em Taubaté, após denúncia feita pelo pai do menino. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança teria imposto um castigo físico, obrigando o filho a permanecer de joelhos sobre grãos de feijão, de frente para a parede.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso teria ocorrido em uma residência no bairro Parque Taubateguaçu, durante o horário de almoço, mas foi registrado oficialmente apenas na noite desta terça-feira (24).
De acordo com o relato do pai, de 30 anos, a própria mãe, de 33 anos, enviou fotografias por aplicativo de mensagens mostrando o menino submetido ao castigo. Ainda segundo o boletim, a mensagem que acompanhava as imagens dizia: “da próxima é milho”.
Denúncia foi encaminhada à polícia
O homem afirmou que já havia procurado o Conselho Tutelar antes de registrar a ocorrência na delegacia. Ele também foi orientado a apresentar os registros das conversas como prova para a investigação.
A Polícia Civil classificou o caso como maus-tratos contra menor de 14 anos. A ocorrência foi encaminhada à delegacia responsável pela área, que deve apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades.
Conselho Tutelar acompanha o caso
De acordo com o boletim, o Conselho Tutelar foi acionado e deve acompanhar a situação, podendo adotar medidas de proteção à criança, conforme o andamento das investigações.