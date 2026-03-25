A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos contra uma criança de 9 anos em Taubaté, após denúncia feita pelo pai do menino. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança teria imposto um castigo físico, obrigando o filho a permanecer de joelhos sobre grãos de feijão, de frente para a parede.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso teria ocorrido em uma residência no bairro Parque Taubateguaçu, durante o horário de almoço, mas foi registrado oficialmente apenas na noite desta terça-feira (24).