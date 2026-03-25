O primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o modelo Saab Gripen E, será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (25), quase três anos após a inauguração de sua linha de produção conjunta entre a fabricante sueca e sua parceira local, a Embraer. OVALE acompanha o lançamento.
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O caça é montado na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, em linha de produção inaugurada em maio de 2023.
Dos 36 caças Gripen comprados pelo país em 2014, 15 deverão ser produzidos na unidade da Embraer no interior de São Paulo. Na FAB, o avião tem a designação F-39.
Nesta quarta-feira (24), o primeiro Gripen montado no Brasil foi apresentado em cerimônia com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de ministros do governo federal, militares da FAB e executivos da Embraer e da Saab.
O Brasil fabrica partes da fuselagem do Gripen, mas o principal ganho é o conhecimento: como na aviação comercial, o saber está na integração de sistemas e na absorção de tecnologias, o que envolveu 60 programas com várias empresas, muitas delas instaladas no Vale do Paraíba.
Do ponto de vista de intercâmbio tecnológico, é um avanço, comparável ao que a Embraer obteve nos anos 1980, quando participou do projeto italiano do avião de ataque AMX, e aprendeu a produzir aviões com motores a jato.
O conhecimento foi vital para o desenvolvimento do jato regional ERJ-145, que levantou a empresa do chão após a crise que levou à sua privatização em 1994.
O primeiro caça Gripen, que ainda está na campanha de testes, chegou ao país em 2020. Já o modelo feito no Brasil deve voar nas próximas semanas.
Além da produção de mais 14 aviões, parte deles já na linha de montagem, Gavião Peixoto também mira o mercado externo. A vitória do Gripen numa concorrência na Colômbia quase certamente colocará sobre a fábrica a responsabilidade pelos 17 caças encomendados.