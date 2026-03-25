O primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o modelo Saab Gripen E, será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (25), quase três anos após a inauguração de sua linha de produção conjunta entre a fabricante sueca e sua parceira local, a Embraer. OVALE acompanha o lançamento.

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O caça é montado na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, em linha de produção inaugurada em maio de 2023.