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NOVA MICHIGAN

Tragédia em SJC: pintor morre após choque ao limpar calha

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Tragédia em São José dos Campos. Um pintor de 39 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza da calha de uma residência no Jardim Nova Michigan. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (25) pela Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Bruno Renam da Silva. Segundo o boletim de ocorrência, ele ajudava um colega em um imóvel no bairro quando recebeu o choque elétrico.

De acordo com o relato, após a descarga, o pintor caiu desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vila, na região da Vila Industrial, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia registra o caso como morte acidental

A ocorrência foi registrada inicialmente como morte suspeita e morte acidental. A Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico-Legal (IML), que deverá apontar as causas exatas da morte.

A comunicação do óbito foi feita por uma familiar, que compareceu à Central de Polícia Judiciária. Segundo o registro, ela estava em estado de choque e não conseguiu prestar depoimento detalhado naquele momento.

O acidente teria ocorrido na Rua Professora Maria José de Oliveira, no Jardim Nova Michigan. As circunstâncias do caso ainda serão analisadas pelas autoridades.

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