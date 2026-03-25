Tragédia em São José dos Campos. Um pintor de 39 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza da calha de uma residência no Jardim Nova Michigan. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (25) pela Polícia Civil.

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A vítima foi identificada como Bruno Renam da Silva. Segundo o boletim de ocorrência, ele ajudava um colega em um imóvel no bairro quando recebeu o choque elétrico.