Um jovem de 18 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (24) após uma discussão entre motociclistas em Taubaté. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa de uma motocicleta Honda CG 160 Start, conduzida por um jovem de 21 anos, quando o veículo quase colidiu com outra moto na Avenida Narizinho, no bairro Gurilândia. A situação teria dado início a uma discussão entre os envolvidos.
Segundo relato do condutor, após o desentendimento, o passageiro da outra motocicleta sacou uma arma de fogo e iniciou uma perseguição. Durante a fuga, ele efetuou pelo menos três disparos, atingindo o garupa.
Mesmo ferido, o jovem foi socorrido pelo próprio amigo até a UPA San Marino. Devido à gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional.
Ainda conforme o registro policial, durante a ação, o piloto da moto dos suspeitos teria orientado o comparsa a “dobrar a placa” do veículo, numa tentativa de dificultar a identificação.
A motocicleta das vítimas foi preservada na unidade de saúde, com vestígios de sangue, para perícia.
Até o momento, os autores dos disparos não foram identificados. As vítimas informaram apenas que se tratavam de dois homens em outra motocicleta.
A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens e outras evidências que possam ajudar a localizar os suspeitos.