Um jovem de 18 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (24) após uma discussão entre motociclistas em Taubaté. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na garupa de uma motocicleta Honda CG 160 Start, conduzida por um jovem de 21 anos, quando o veículo quase colidiu com outra moto na Avenida Narizinho, no bairro Gurilândia. A situação teria dado início a uma discussão entre os envolvidos.