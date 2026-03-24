A Polícia Militar flagrou 24 detentos em benefício de saída temporária na prática de crimes como estupro, homicídio e violência doméstica. Outros 770 foram flagrados descumprindo as regras impostas pela Justiça, como não frequentar bares, permanecer em casa durante a noite e não se envolver em brigas, entre eles, 47 são de São José dos Campos.

Números

A cidade que lidera as ocorrências, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, é Ribeirão Preto, com 166 casos. Santos e Campinas aparecem na sequência, com 159 e 135 detidos, respectivamente.

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