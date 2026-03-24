A Polícia Militar flagrou 24 detentos em benefício de saída temporária na prática de crimes como estupro, homicídio e violência doméstica. Outros 770 foram flagrados descumprindo as regras impostas pela Justiça, como não frequentar bares, permanecer em casa durante a noite e não se envolver em brigas, entre eles, 47 são de São José dos Campos.
Números
A cidade que lidera as ocorrências, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, é Ribeirão Preto, com 166 casos. Santos e Campinas aparecem na sequência, com 159 e 135 detidos, respectivamente.
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As demais regiões do interior paulista tiveram menos de 100 presos beneficiados flagrados descumprindo regras, como Bauru (76), São José do Rio Preto (71), Araçatuba (68), São José dos Campos (47), Presidente Prudente (17) e Sorocaba (7). Na capital paulista, foram 12 ocorrências.
Entre os crimes cometidos pelos 24 beneficiados reconduzidos à carceragem, estão homicídio, estupro, violência doméstica, tráfico de drogas, furto, roubo, agressão, falsa identidade, ameaça, direção perigosa e dano material.