Um caso de homicídio em Parque de Cunha terminou com um homem preso em flagrante nesta segunda-feira (24/03), após a morte de Eliaby de Oliveira Benedito, de 25 anos, na Estrada do Bangu, em uma área de mata de difícil acesso no interior do Parque Nacional da Bocaina.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um homicídio consumado e encontrou o corpo da vítima com um disparo de arma de fogo na região do olho direito. Como o local fica em uma área remota, o acesso foi feito por trilhas e motocicletas, dentro do Parque de Cunha.

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