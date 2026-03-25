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HOMICÍDIO

Homem mata jovem com tiro no olho em Parque de Cunha

Por Jesse Nascimento | Cunha
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Eliaby foi morto no Parque Nacional da Bocaina
Eliaby foi morto no Parque Nacional da Bocaina

Um caso de homicídio em Parque de Cunha terminou com um homem preso em flagrante nesta segunda-feira (24/03), após a morte de Eliaby de Oliveira Benedito, de 25 anos, na Estrada do Bangu, em uma área de mata de difícil acesso no interior do Parque Nacional da Bocaina.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um homicídio consumado e encontrou o corpo da vítima com um disparo de arma de fogo na região do olho direito. Como o local fica em uma área remota, o acesso foi feito por trilhas e motocicletas, dentro do Parque de Cunha.

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De acordo com o registro policial, um homem, de 31 anos, foi localizado depois de diligências na região e teria confessado a autoria do crime. Ele também indicou onde havia deixado a espingarda calibre 28, depois apreendida pela polícia.

Outras duas pessoas aparecem no boletim por suposto favorecimento: um homem, que conduzia a moto em que o autor estava, e uma mulher, na casa de quem a arma foi escondida.

O boletim informa que o irmão da vítima, foi quem avisou parentes sobre o crime. Ele disse à polícia que estava dormindo e não presenciou eventual discussão ou briga antes do disparo.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado, ameaça, favorecimento real e favorecimento pessoal tentado. Apesar de a natureza do boletim mencionar motivo fútil, o próprio histórico do registro aponta que a motivação ainda não havia sido esclarecida e deverá ser apurada durante a investigação.

Arma foi localizada após confissão do preso

A espingarda apreendida está relacionada a Jonathan no boletim e foi recolhida com cinco cartuchos íntegros. A autoridade policial deixou de arbitrar fiança e representou pela prisão preventiva do indiciado.

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