Um caso de homicídio em Parque de Cunha terminou com um homem preso em flagrante nesta segunda-feira (24/03), após a morte de Eliaby de Oliveira Benedito, de 25 anos, na Estrada do Bangu, em uma área de mata de difícil acesso no interior do Parque Nacional da Bocaina.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de um homicídio consumado e encontrou o corpo da vítima com um disparo de arma de fogo na região do olho direito. Como o local fica em uma área remota, o acesso foi feito por trilhas e motocicletas, dentro do Parque de Cunha.
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De acordo com o registro policial, um homem, de 31 anos, foi localizado depois de diligências na região e teria confessado a autoria do crime. Ele também indicou onde havia deixado a espingarda calibre 28, depois apreendida pela polícia.
Outras duas pessoas aparecem no boletim por suposto favorecimento: um homem, que conduzia a moto em que o autor estava, e uma mulher, na casa de quem a arma foi escondida.
O boletim informa que o irmão da vítima, foi quem avisou parentes sobre o crime. Ele disse à polícia que estava dormindo e não presenciou eventual discussão ou briga antes do disparo.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado, ameaça, favorecimento real e favorecimento pessoal tentado. Apesar de a natureza do boletim mencionar motivo fútil, o próprio histórico do registro aponta que a motivação ainda não havia sido esclarecida e deverá ser apurada durante a investigação.
Arma foi localizada após confissão do preso
A espingarda apreendida está relacionada a Jonathan no boletim e foi recolhida com cinco cartuchos íntegros. A autoridade policial deixou de arbitrar fiança e representou pela prisão preventiva do indiciado.