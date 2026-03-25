A Avibras Aeroespacial deve retomar suas operações no próximo dia 30 de abril de 2026, após acordo firmado entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A informação foi confirmada nesta terça-feira (24), após a assinatura do acordo coletivo que encerra uma greve que já durava 1.280 dias.

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O documento foi assinado na sede do sindicato, em São José dos Campos, pelo presidente da entidade, Weller Gonçalves, e pelo diretor-presidente da empresa, Fábio Guimarães Leite. O entendimento põe fim a um dos mais longos impasses trabalhistas da região e estabelece as bases para a retomada das atividades industriais.