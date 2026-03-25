A Avibras Aeroespacial deve retomar suas operações no próximo dia 30 de abril de 2026, após acordo firmado entre a empresa e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. A informação foi confirmada nesta terça-feira (24), após a assinatura do acordo coletivo que encerra uma greve que já durava 1.280 dias.
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O documento foi assinado na sede do sindicato, em São José dos Campos, pelo presidente da entidade, Weller Gonçalves, e pelo diretor-presidente da empresa, Fábio Guimarães Leite. O entendimento põe fim a um dos mais longos impasses trabalhistas da região e estabelece as bases para a retomada das atividades industriais.
Segundo o sindicato, o acordo prevê a quitação de aproximadamente R$ 230 milhões em débitos trabalhistas acumulados desde 2022. Os valores serão pagos na forma de indenizações aos trabalhadores afetados pela paralisação.
A reabertura da fábrica também deve ocorrer de forma gradual. A previsão inicial é de recontratação de 210 funcionários já no retorno das operações, com a convocação de outros 250 trabalhadores a partir de junho.
Com unidades em Jacareí e Lorena, a Avibras é uma das principais empresas do setor de defesa no país. Antes da crise financeira e do pedido de recuperação judicial, em 2022, a companhia empregava cerca de 1.400 pessoas no Vale do Paraíba.
Apesar do acordo, a retomada plena das atividades ainda depende da obtenção de novos contratos e da recomposição do fluxo de caixa. O sindicato afirma que continuará pressionando o Governo Federal por encomendas que garantam a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos na região.