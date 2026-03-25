A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté localizou e apreendeu 2.210 porções de drogas variadas enterradas dentro de um tonel numa região de mata no bairro Chácaras Cataguá.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira, durante patrulhamento ostensivo, quando a equipe recebeu uma denúncia sobre uma área de mata que vinha sendo utilizada para ocultação de entorpecentes.
Ocorrência
Em diligência ao local, que fica aos fundos de edifícios, na rua Benedito Capeleto, foram vistos alguns homens. Eles fugiram ao perceberem a presença da viatura, não sendo possível alcançá-los.
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Foi realizada uma varredura na região e, em um dos pontos, os agentes localizaram paletes de madeira dispostos ao solo. Ao removê-los, encontraram um tonel com tampa preta, parcialmente soterrada. Dentro do recipiente, constatou-se a existência de 2.210 porções de entorpecentes.
Apreensões
As drogas apreendidas dentro do tonel estavam separadas em porções, sendo:
- 949 trouxinhas de papel de maconha
- 780 papelotes de cocaína
- 247 porções de dry
- 234 pedras de crack
Todo o material foi apreendido, além do tonel e de uma balança de precisão. Ninguém foi preso e o caso segue sob investigação.