A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté localizou e apreendeu 2.210 porções de drogas variadas enterradas dentro de um tonel numa região de mata no bairro Chácaras Cataguá.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quarta-feira, durante patrulhamento ostensivo, quando a equipe recebeu uma denúncia sobre uma área de mata que vinha sendo utilizada para ocultação de entorpecentes.

Ocorrência

Em diligência ao local, que fica aos fundos de edifícios, na rua Benedito Capeleto, foram vistos alguns homens. Eles fugiram ao perceberem a presença da viatura, não sendo possível alcançá-los.

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