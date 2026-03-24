A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (24), por unanimidade, o convite para que o secretário da Fazenda, Pedro Henrique Bianchi, preste esclarecimentos sobre o decreto editado na semana passada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) que abriu brecha para que o município deixe de aplicar, pelo segundo ano consecutivo, a revisão geral de salários dos servidores - a data-base do funcionalismo é no mês de maio.

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O requerimento de convite ao secretário foi apresentado por seis vereadores aliados do prefeito: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Dentinho (PP), Nicola Neto (Novo), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).