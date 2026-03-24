“A criança viveu um inferno”.

O relato de uma moradora resume o cenário de terror encontrado por vizinhos e policiais após o resgate de uma menina de 11 anos vítima de maus-tratos dentro de um apartamento na zona sul de São José dos Campos, na segunda-feira (23).

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