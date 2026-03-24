Uma presa do presídio de Tremembé matou o próprio pai com mais de 30 facadas e foi presa em um bar após o crime, segundo investigação da Polícia Civil. O caso aconteceu no sábado (21), em Guzolândia, no interior de São Paulo.
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A vítima, Antônio Fernandes Bezerra, de 86 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, com sinais de extrema violência. Além dos golpes de faca, o idoso também foi espancado.
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Presas foram detidas após o crime
De acordo com a polícia, a principal suspeita é a filha adotiva do idoso, Gabriela Pontes Bezerra, de 38 anos. Ela teria cometido o crime com a ajuda da companheira, Isabela de Oliveira Toledo, de 26.
As duas estavam em saída temporária do presídio de Tremembé e foram presas pouco depois do homicídio, em um bar da cidade.
Carta de amor intriga investigação
Ao lado do corpo, os investigadores encontraram uma carta escrita à mão pela própria suspeita. O documento, produzido em 2024, quando Gabriela ainda estava presa, traz declarações de amor ao pai e relatos de arrependimento.
Em um dos trechos, ela chama o idoso de “melhor pai do mundo” e afirma que o amava. Também diz que pretendia reconstruir a relação e não voltar à vida anterior.
Polícia apura motivação
A carta foi apreendida e será analisada pela Polícia Civil, que investiga a motivação do crime.
Até o momento, as circunstâncias que levaram ao assassinato seguem sob apuração.