26 de março de 2026
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CRIME BÁRBARO

Presa de Tremembé mata pai com 30 facadas e acaba presa em bar

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Gabriela e o pai
Gabriela e o pai

Uma presa do presídio de Tremembé matou o próprio pai com mais de 30 facadas e foi presa em um bar após o crime, segundo investigação da Polícia Civil. O caso aconteceu no sábado (21), em Guzolândia, no interior de São Paulo.

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A vítima, Antônio Fernandes Bezerra, de 86 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, com sinais de extrema violência. Além dos golpes de faca, o idoso também foi espancado.

Leia mais: Presa de Tremembé tramou a morte do pai na cela com a namorada

Presas foram detidas após o crime

De acordo com a polícia, a principal suspeita é a filha adotiva do idoso, Gabriela Pontes Bezerra, de 38 anos. Ela teria cometido o crime com a ajuda da companheira, Isabela de Oliveira Toledo, de 26.

As duas estavam em saída temporária do presídio de Tremembé e foram presas pouco depois do homicídio, em um bar da cidade.

Carta de amor intriga investigação

Ao lado do corpo, os investigadores encontraram uma carta escrita à mão pela própria suspeita. O documento, produzido em 2024, quando Gabriela ainda estava presa, traz declarações de amor ao pai e relatos de arrependimento.

Em um dos trechos, ela chama o idoso de “melhor pai do mundo” e afirma que o amava. Também diz que pretendia reconstruir a relação e não voltar à vida anterior.

Polícia apura motivação

A carta foi apreendida e será analisada pela Polícia Civil, que investiga a motivação do crime.

Até o momento, as circunstâncias que levaram ao assassinato seguem sob apuração.

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