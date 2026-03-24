Uma presa do presídio de Tremembé matou o próprio pai com mais de 30 facadas e foi presa em um bar após o crime, segundo investigação da Polícia Civil. O caso aconteceu no sábado (21), em Guzolândia, no interior de São Paulo.

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A vítima, Antônio Fernandes Bezerra, de 86 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, com sinais de extrema violência. Além dos golpes de faca, o idoso também foi espancado.