Policiais militares do 41º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem sob acusação de tráfico de drogas em um posto de combustível, no bairro São João, em Jacareí.

A ação ocorreu na segunda-feira (23), durante patrulhamento. A equipe recebeu denúncia sobre o comportamento do suspeito e o abordou em um veículo VW/Gol, estacionado no posto, onde ele já permanecia há algum tempo.

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