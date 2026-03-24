26 de março de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Homem é preso com dois tijolos de maconha em posto de Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão realizada em Jacareí
Apreensão realizada em Jacareí

Policiais militares do 41º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem sob acusação de tráfico de drogas em um posto de combustível, no bairro São João, em Jacareí.

A ação ocorreu na segunda-feira (23), durante patrulhamento. A equipe recebeu denúncia sobre o comportamento do suspeito e o abordou em um veículo VW/Gol, estacionado no posto, onde ele já permanecia há algum tempo.

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Em busca veicular, foram localizados dois tijolos de maconha.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

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