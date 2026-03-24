26 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Menor é apreendido com drogas no Bandeira Branca 2, em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Apreensões com adolescente em Jacareí
Apreensões com adolescente em Jacareí

Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23) no bairro Bandeira Branca 2, nas imediações do CDHU e resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência e apreensões

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região quando avistaram várias pessoas com sacolas plásticas em prática de tráfico de entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir, mas um deles, o adolescente, foi alcançado e abordado.

Com ele, foram apreendidas 178 porções de drogas, sendo:

  • 71 porções de maconha;
  • 48 porções de crack;
  • 40 porções de “k2”;
  • 18 porções de “dry”;
  • uma porção de “ice”;

Ele também portava anotações relacionadas ao tráfico de drogas e R$ 82. Todo o material foi apreendido. O menor responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários