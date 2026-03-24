Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (23) no bairro Bandeira Branca 2, nas imediações do CDHU e resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro.
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Ocorrência e apreensões
Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região quando avistaram várias pessoas com sacolas plásticas em prática de tráfico de entorpecentes. Ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir, mas um deles, o adolescente, foi alcançado e abordado.
Com ele, foram apreendidas 178 porções de drogas, sendo:
- 71 porções de maconha;
- 48 porções de crack;
- 40 porções de “k2”;
- 18 porções de “dry”;
- uma porção de “ice”;
Ele também portava anotações relacionadas ao tráfico de drogas e R$ 82. Todo o material foi apreendido. O menor responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.