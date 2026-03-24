Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem ainda não identificado na noite de segunda-feira (23), no km 54 da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A ocorrência, registrada por volta das 19h30, envolveu o atropelamento sucessivo da vítima por uma motocicleta e um caminhão.

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De acordo com o boletim de ocorrência, populares relataram que o homem era frequentador da região e usuário de drogas e álcool.