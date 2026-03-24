Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem ainda não identificado na noite de segunda-feira (23), no km 54 da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A ocorrência, registrada por volta das 19h30, envolveu o atropelamento sucessivo da vítima por uma motocicleta e um caminhão.
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De acordo com o boletim de ocorrência, populares relataram que o homem era frequentador da região e usuário de drogas e álcool.
Na ocasião do acidente, ele tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por uma motocicleta Honda/CG 160 Fan vermelha. Com o impacto, caiu sobre a faixa de rolamento e, apesar das lesões físicas, conseguiu se deslocar ao acostamento.
Logo em seguida, um caminhão que trafegava pela mesma via não conseguiu desviar e passou por cima da vítima. O homem sofreu dilaceração corporal e morreu no local.
O condutor da moto, identificado com as iniciais M. A. D. S., sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária Rio-SP, sendo encaminhado ao pronto-socorro municipal.
Enquanto a motocicleta permanecia caída na faixa de rolamento após o acidente inicial, um guincho pertencente à concessionária da rodovia, que passava pelo local, acabou atingindo o veículo.
Investigação
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente.
O local passou por perícia do Instituto de Criminalística e o corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal). Os veículos envolvidos foram periciados e liberados aos responsáveis por estarem com a documentação regularizada.