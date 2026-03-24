O motorista do Honda Civic que atravessou a pista da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, em São Sebastião, e atingiu a moto de um casal, provocando a morte dos dois, foi preso pela polícia. O acidente aconteceu na noite do último domingo (22).
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As vítimas fatais foram Daniel Ferreira Sousa, de 32 anos, e Lidiane Viana de Oliveira, de 35 anos. De acordo com os registros policiais, o acidente ocorreu no km 180 da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na região da Praia do Una.
Na ocasião, um Honda Civic prata invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta do casal. A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante de G. H. L. P., 24 anos, por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
O acidente
Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez e estava acompanhado de seu pai, que também demonstrava ter ingerido bebida alcoólica.
Após serem socorridos no hospital local por conta de escoriações, o condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, que indicou 1,04 mg/L de álcool no sangue, valor muito acima do permitido em lei. Ele admitiu formalmente às autoridades o consumo de álcool antes de dirigir.
Daniel teve uma das pernas decepada no local do acidente devido ao impacto da colisão. O casal foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao pronto-socorro de Boiçucanga, mas ambos acabaram falecendo devido à gravidade das lesões.
A morte de Lidiane foi confirmada oficialmente durante a madrugada, seguida pela confirmação do óbito de Daniel no início da manhã de segunda-feira (23).
Prisão do condutor
A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante de G. por homicídio culposo na direção de veículo automotor. A autoridade policial destacou que o caso configura "culpa gravíssima" devido à combinação da alta taxa de alcoolemia, a invasão da contramão e o resultado fatal para as duas vítimas.
Os veículos envolvidos no acidente, um Honda Civic de Guarulhos e uma Honda CB300F de Bertioga, passaram por perícia técnica no local.