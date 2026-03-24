O motorista do Honda Civic que atravessou a pista da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, em São Sebastião, e atingiu a moto de um casal, provocando a morte dos dois, foi preso pela polícia. O acidente aconteceu na noite do último domingo (22).

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As vítimas fatais foram Daniel Ferreira Sousa, de 32 anos, e Lidiane Viana de Oliveira, de 35 anos. De acordo com os registros policiais, o acidente ocorreu no km 180 da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo, na região da Praia do Una.