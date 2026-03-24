Os custos dos acidentes de trânsito chegaram a R$ 792 milhões no Vale do Paraíba, considerando os últimos 12 meses, de março de 2025 a fevereiro de 2026. Nesse período, a região registra 377 mortes em acidentes e um total de 6.011 sinistros.

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O levantamento é do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado. O serviço agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde.