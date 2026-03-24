O ator Gerson Brenner morreu, na noite de segunda-feira (23), aos 66 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada por Marta Mendonça, esposa do artista.
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O artista estava internado no Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo. O falecimento ocorreu, segundo a mulher do artista, por volta das 19h.
A causa da morte não foi divulgada pela família do artista. O horário do velório e do sepultamento também não foi informado.
Brenner construiu uma carreira sólida na televisão brasileira. Ele atuou em novelas da TV Globo como "Corpo Dourado", "Olho no Olho", "Rainha da Sucata" e "Top Model", além de participar do programa "Você Decide".
Em 17 de agosto de 1998, Brenner estava dirigindo seu carro rumo ao Rio de Janeiro quando caiu em uma emboscada criminosa. O pneu do carro dele furou por causa de pedras colocadas na pista e ele foi encontrado caído ao lado do carro.
Os detalhes do que aconteceu nunca foram confirmados, mas a suspeita é que ele foi trocar o pneu do carro e pode ter reagido a uma abordagem de algum criminoso, já que ele levou um tiro na cabeça.
O artista foi levado ao hospital e foi diagnosticado com perda de massa encefálica. Ele ficou em coma por 16 dias e teve sequelas do ferimento. Ao longo dos últimos anos, ele fez reabilitação.
Nas últimas décadas, Brenner viveu sob os cuidados atentos de sua esposa, a psicóloga Marta Mendonça. O relacionamento começou durante o processo de reabilitação do ator, e Marta tornou-se sua principal companheira e protetora ao longo de mais de 20 anos.
O ator deixa duas filhas: Vitória Brenner, de seu relacionamento com Denize Taccto, e Anna Luisa Haass de Oliveira, de sua relação com Ana Cristian Hass.
* Com informações do UOL