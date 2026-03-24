O ator Gerson Brenner morreu, na noite de segunda-feira (23), aos 66 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada por Marta Mendonça, esposa do artista.

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O artista estava internado no Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo. O falecimento ocorreu, segundo a mulher do artista, por volta das 19h.