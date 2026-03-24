Brasileiros que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e não sacaram o saldo do antigo fundo do PIS/Pasep podem ter cerca de R$ 2,8 mil para retirada.

O valor, que varia conforme o tempo de serviço e o salário da época, está disponível para saque imediato, mas exige atenção ao calendário. Quem não sacar o montante até setembro de 2028 perderá o direito ao benefício, que será incorporado ao Tesouro Nacional. Quem já solicitou poderá sacar na quarta-feira (25). A consulta da disponibilidade pode ser feita online.

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Como funciona o pagamento e quem recebe