Brasileiros que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e não sacaram o saldo do antigo fundo do PIS/Pasep podem ter cerca de R$ 2,8 mil para retirada.
O valor, que varia conforme o tempo de serviço e o salário da época, está disponível para saque imediato, mas exige atenção ao calendário. Quem não sacar o montante até setembro de 2028 perderá o direito ao benefício, que será incorporado ao Tesouro Nacional. Quem já solicitou poderá sacar na quarta-feira (25). A consulta da disponibilidade pode ser feita online.
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Como funciona o pagamento e quem recebe
Para quem já organizou os documentos e solicitou o resgate até o dia 28 de fevereiro, um novo lote de pagamentos será liberado nesta quarta-feira (25). Já os trabalhadores que formalizarem o pedido até a próxima segunda-feira (31) terão o dinheiro disponível em conta no dia 27 de abril.
Essa oportunidade de resgate contempla os saldos remanescentes e é válida tanto para o titular da conta quanto para os herdeiros e dependentes legais, caso o trabalhador tenha falecido.
Passo a passo para consultar e sacar o saldo
A consulta é simples e pode ser feita online. O trabalhador deve acessar o site oficial http://repiscidadao.fazenda.gov.br/ e fazer login com sua conta gov.br. No portal, basta informar o número do NIS, presente na carteira de trabalho digital ou no extrato do FGTS, e clicar em "pesquisar".
Se houver valores disponíveis, o saque pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo do FGTS, na opção "ressarcimento PIS/Pasep", ou presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. No caso de herdeiros, é necessário apresentar a certidão de dependentes habilitados à pensão por morte ou um alvará judicial para liberar o valor.