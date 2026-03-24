26 de março de 2026
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FUNDO PIS/PASEP

Trabalhadores podem receber até R$ 2,8 mil nesta quarta-feira

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Criada por IA
Cidadãos podem consultar se têm valores disponíveis de forma online
Cidadãos podem consultar se têm valores disponíveis de forma online

Brasileiros que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e não sacaram o saldo do antigo fundo do PIS/Pasep podem ter cerca de R$ 2,8 mil para retirada.

O valor, que varia conforme o tempo de serviço e o salário da época, está disponível para saque imediato, mas exige atenção ao calendário. Quem não sacar o montante até setembro de 2028 perderá o direito ao benefício, que será incorporado ao Tesouro Nacional. Quem já solicitou poderá sacar na quarta-feira (25). A consulta da disponibilidade pode ser feita online.

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Como funciona o pagamento e quem recebe

Para quem já organizou os documentos e solicitou o resgate até o dia 28 de fevereiro, um novo lote de pagamentos será liberado nesta quarta-feira (25). Já os trabalhadores que formalizarem o pedido até a próxima segunda-feira (31) terão o dinheiro disponível em conta no dia 27 de abril.

Essa oportunidade de resgate contempla os saldos remanescentes e é válida tanto para o titular da conta quanto para os herdeiros e dependentes legais, caso o trabalhador tenha falecido.

Passo a passo para consultar e sacar o saldo

A consulta é simples e pode ser feita online. O trabalhador deve acessar o site oficial http://repiscidadao.fazenda.gov.br/ e fazer login com sua conta gov.br.  No portal, basta informar o número do NIS, presente na carteira de trabalho digital ou no extrato do FGTS, e clicar em "pesquisar".

Se houver valores disponíveis, o saque pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo do FGTS, na opção "ressarcimento PIS/Pasep", ou presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. No caso de herdeiros, é necessário apresentar a certidão de dependentes habilitados à pensão por morte ou um alvará judicial para liberar o valor.

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