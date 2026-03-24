A Polícia Civil investiga a identidade de um corpo carbonizado encontrado dentro de um carro incendiado na manhã de domingo (22), no bairro Jardim São José, em São José dos Campos. Novas informações do boletim de ocorrência indicam que a vítima pode ser um jovem de 29 anos que havia desaparecido horas antes.
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De acordo com a investigação, a principal hipótese é de que o corpo seja de Yuri da Silva Soares, que saiu de casa durante a madrugada do mesmo dia, por volta da 1h, dirigindo um Toyota Corolla preto. O veículo foi posteriormente localizado completamente queimado no local onde o cadáver foi encontrado.
A mãe do jovem procurou a polícia após notar o desaparecimento do filho e reconhecer, por meio de uma publicação nas redes sociais, características do carro envolvido na ocorrência. Sem conseguir contato com Yuri, a família iniciou buscas em hospitais e, em seguida, foi até o local indicado, onde confirmou que o veículo incendiado era o mesmo utilizado por ele.
Segundo o relato à polícia, a mãe também identificou objetos encontrados junto ao corpo, como correntes de bijuteria, que, de acordo com ela, eram de uso habitual do filho. Apesar disso, a confirmação oficial da identidade ainda depende de exame de DNA, já solicitado pelas autoridades.
Perícia não conseguiu identificar vítima inicialmente
No registro inicial da ocorrência, a Polícia Civil informou que o corpo estava em avançado estado de carbonização, o que impossibilitou, naquele momento, a identificação do sexo da vítima e a determinação da causa da morte.
Equipes da perícia técnica e do setor de homicídios foram acionadas para atender a ocorrência. O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
O veículo não apresentava irregularidades administrativas e foi liberado após os trabalhos periciais.
Últimos momentos e contexto
Segundo a mãe, Yuri morava com a família e cuidava do filho de 9 anos. Ele trabalhava com contratos temporários e, no momento, estava desempregado. A família informou ainda que o jovem já havia sido preso por tráfico de drogas há cerca de dez anos, mas foi posteriormente inocentado e não voltou a se envolver em crimes.
Ainda conforme o depoimento, Yuri saiu de casa dizendo que daria uma volta, sem informar o destino. Ele também mantinha relacionamentos com diferentes mulheres, sendo o mais recente com uma mulher da cidade de Caçapava.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil aguarda o resultado do exame de DNA para confirmar a identidade da vítima e segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte, incluindo a possibilidade de crime.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação.