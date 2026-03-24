A Polícia Civil investiga a identidade de um corpo carbonizado encontrado dentro de um carro incendiado na manhã de domingo (22), no bairro Jardim São José, em São José dos Campos. Novas informações do boletim de ocorrência indicam que a vítima pode ser um jovem de 29 anos que havia desaparecido horas antes.

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De acordo com a investigação, a principal hipótese é de que o corpo seja de Yuri da Silva Soares, que saiu de casa durante a madrugada do mesmo dia, por volta da 1h, dirigindo um Toyota Corolla preto. O veículo foi posteriormente localizado completamente queimado no local onde o cadáver foi encontrado.