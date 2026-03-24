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CRIME

Homem de 71 anos atira na ex de 27 e, depois, se mata

Por Da Redação | Ubelândia (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Homem de 71 anos atira na ex de 27 e, depois, se mata
Homem de 71 anos atira na ex de 27 e, depois, se mata

Uma mulher de 27 anos sobreviveu após ser baleada pelo ex-namorado na manhã de domingo (8), data do Dia Internacional da Mulher. Após os disparos, o homem, de 71 anos, tirou a própria vida. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

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O crime ocorreu em Uberlândia, em Minas Gerais. A vítima foi atingida por um tiro no ombro e sofreu um ferimento de raspão causado por outro disparo. Ela recebeu atendimento médico, passou por cirurgia e segue em estado estável.

Imagens de câmera de segurança mostram que a mulher estava dentro do carro, saindo de uma garagem, quando foi abordada pelo agressor. Ele efetuou vários disparos à queima-roupa, mas errou a maioria. Durante a ação, a vítima tentou se desvencilhar, mas perdeu o controle do veículo, que se deslocou de ré até a calçada do outro lado da via.

Após o ataque, o homem atirou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de atendimento, sendo posteriormente transferido para um hospital particular, mas não resistiu.

De acordo com familiares, a vítima é empresária e manteve um relacionamento com o autor, que apresentava comportamento considerado abusivo. O término teria ocorrido por conta dessas atitudes, e o homem não aceitava o fim da relação, chegando a fazer ameaças. O caso segue sob investigação das autoridades.

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