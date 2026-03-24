Uma mulher de 27 anos sobreviveu após ser baleada pelo ex-namorado na manhã de domingo (8), data do Dia Internacional da Mulher. Após os disparos, o homem, de 71 anos, tirou a própria vida. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.
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O crime ocorreu em Uberlândia, em Minas Gerais. A vítima foi atingida por um tiro no ombro e sofreu um ferimento de raspão causado por outro disparo. Ela recebeu atendimento médico, passou por cirurgia e segue em estado estável.
Imagens de câmera de segurança mostram que a mulher estava dentro do carro, saindo de uma garagem, quando foi abordada pelo agressor. Ele efetuou vários disparos à queima-roupa, mas errou a maioria. Durante a ação, a vítima tentou se desvencilhar, mas perdeu o controle do veículo, que se deslocou de ré até a calçada do outro lado da via.
Após o ataque, o homem atirou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de atendimento, sendo posteriormente transferido para um hospital particular, mas não resistiu.
De acordo com familiares, a vítima é empresária e manteve um relacionamento com o autor, que apresentava comportamento considerado abusivo. O término teria ocorrido por conta dessas atitudes, e o homem não aceitava o fim da relação, chegando a fazer ameaças. O caso segue sob investigação das autoridades.