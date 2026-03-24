Uma mulher de 27 anos sobreviveu após ser baleada pelo ex-namorado na manhã de domingo (8), data do Dia Internacional da Mulher. Após os disparos, o homem, de 71 anos, tirou a própria vida. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

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O crime ocorreu em Uberlândia, em Minas Gerais. A vítima foi atingida por um tiro no ombro e sofreu um ferimento de raspão causado por outro disparo. Ela recebeu atendimento médico, passou por cirurgia e segue em estado estável.