Um diretor de presídio foi encontrado ferido ao lado da companheira, que morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo dentro de um quarto de hotel, na manhã de domingo (22). A polícia investiga o caso como possível feminicídio seguido de tentativa de suicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Aracaju, capital de Sergipe. A vítima foi identificada como a empresária e estudante de direito Flávia Barros, de 38 anos. O homem, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, de 42 anos, é diretor do presídio de Paulo Afonso, na Bahia.