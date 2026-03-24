Um diretor de presídio foi encontrado ferido ao lado da companheira, que morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo dentro de um quarto de hotel, na manhã de domingo (22). A polícia investiga o caso como possível feminicídio seguido de tentativa de suicídio.
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O caso ocorreu em Aracaju, capital de Sergipe. A vítima foi identificada como a empresária e estudante de direito Flávia Barros, de 38 anos. O homem, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, de 42 anos, é diretor do presídio de Paulo Afonso, na Bahia.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h20, após relatos de disparos. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a porta do quarto arrombada e o casal sobre a cama, ambos com ferimentos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte da mulher ainda no local. Já o homem foi socorrido e encaminhado a um hospital, onde permanece internado em estado grave.
De acordo com a análise inicial da polícia, há indícios de que o diretor teria atirado contra a companheira e, em seguida, tentado tirar a própria vida. Uma pistola calibre .40 foi apreendida no quarto