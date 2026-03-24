A Prefeitura de São José dos Campos orientou a quem avistar cobras no Parque da Cidade, na região norte da cidade, a ligar para o canal oficial, que é a Central 156. “São necessárias mais informações sobre o local exato onde os animais foram encontrados, uma vez que o espaço é grande, próximo à mata e rio”, disse a administração municipal, em nota.

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Questionada sobre a periculosidade de cobras venenosas no Parque da Cidade, a Prefeitura pediu mais informações sobre o local da aparição dos animais, e não respondeu sobre as medidas que possam ser tomadas.