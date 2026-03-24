Uma idosa de 65 anos, identificada pelas iniciais F. A. G., moradora do bairro Jardim Castanheiras, em São José dos Campos, recebeu alta médica no Hospital Municipal, na Vila Industrial, com exames laboratoriais trocados. Os resultados pertencem a uma pessoa que tem o mesmo primeiro nome, porém com as iniciais F. M. S.

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A falha, constatada pela filha da paciente ao chegar em casa, causou indignação e preocupação quanto ao estado de saúde da idosa. O caso ocorreu no início desta semana.

Troca de exames