Uma idosa de 65 anos, identificada pelas iniciais F. A. G., moradora do bairro Jardim Castanheiras, em São José dos Campos, recebeu alta médica no Hospital Municipal, na Vila Industrial, com exames laboratoriais trocados. Os resultados pertencem a uma pessoa que tem o mesmo primeiro nome, porém com as iniciais F. M. S.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A falha, constatada pela filha da paciente ao chegar em casa, causou indignação e preocupação quanto ao estado de saúde da idosa. O caso ocorreu no início desta semana.
Troca de exames
De acordo com o depoimento da filha a OVALE, a paciente sofre de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos.
Ela deu entrada no pronto-socorro do hospital após ser socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), na última segunda-feira (16), após sofrer uma convulsão.
A idosa passou o dia na unidade sob suspeita de infecção que não teria sido confirmada nos exames, tendo então recebido alta médica por volta das 18h.
Já em casa, a filha da paciente percebeu que o exame de sangue entregue pertencia a outra pessoa com o mesmo nome.
"Chegando em casa eu olhei os exames dela, e vi que o nome não batia, voltei no hospital, deram o exame correto dela e queriam que ela passasse novamente na triagem (...) ela é de idade, tem 65 anos, diabética, cardíaca, hipertensa, e negligenciaram ela, deram alta para ela com o exame de sangue de outra F., dizendo que ela não tinha infecção nenhuma. Chegando em casa, vi que o nome não batia", desabafou a filha.
Retorno ao hospital
Ainda segundo o relato, ao retornar à unidade para corrigir o erro, a família teria sido orientada a passar novamente por todo o processo de triagem enquanto demonstrava não se sentir bem. A situação só teria sido agilizada após a intervenção policial.
"Eu só consegui atendimento rápido e adequado para minha mãe porque eu chamei a polícia no hospital. Ela não precisou fazer todos os exames de novo como falaram que ela teria que fazer (...) ela foi atendida super rápido", afirmou a familiar.
Em resposta a uma manifestação registrada pelo canal oficial, o 156, a Prefeitura de São José lamentou o ocorrido, informou ter notificado a unidade e esclareceu que a abertura de um novo atendimento segue o protocolo de triagem médica e atualização de informações no prontuário.
A filha, no entanto, relata que a mãe precisou buscar auxílio no sábado (20), em um posto de saúde, para iniciar o tratamento com antibióticos. Atualmente, a idosa encontra-se estável e segue o tratamento em domicílio.
Posicionamento do Hospital
Em nota oficial enviada a OVALE, o Hospital Municipal admitiu que houve uma "inconsistência pontual na impressão de um exame", mas classificou o erro como de natureza administrativa.
Apesar da idosa estar em tratamento de infecção no posto de saúde, segundo a família, o hospital afirma que as decisões médicas foram baseadas em dados corretos registrados no prontuário eletrônico e que a paciente recebeu toda a assistência clínica necessária, incluindo tomografia, eletrocardiograma e avaliação neurológica.
O documento ressalta que não houve erro na conduta médica nem risco assistencial e que a paciente foi reavaliada e medicada assim que retornou à unidade.
A nota não comentou sobre a possibilidade de a outra paciente com o mesmo nome também ter recebido o exame errado, sendo esse um dos pontos de preocupação relatados pela filha.
"Essa outra F. recebeu os exames da minha mãe, ela deve tá achando que está mal, e Deus me livre e guarde, tenha tomado remédio sem olhar o nome no exame."
Nota na íntegra:
O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence informa que tomou conhecimento da manifestação envolvendo o atendimento de uma paciente idosa e esclarece os fatos com transparência e responsabilidade.
A paciente foi devidamente atendida desde sua chegada à unidade, trazida pelo SAMU, passando por avaliação clínica completa, realização de exames laboratoriais, tomografia de crânio, eletrocardiograma e avaliação pela equipe de neurologia. Após análise médica criteriosa e dentro dos protocolos assistenciais, recebeu alta com orientações para seguimento ambulatorial.
Sobre a ocorrência relatada, o hospital identificou uma "inconsistência pontual na impressão de um exame" entregue à paciente com identificação incorreta. É importante destacar que esse processo é de natureza administrativa e não interfere na assistência médica prestada.
Todas as decisões clínicas foram baseadas em exames corretos, devidamente conferidos e registrados no prontuário eletrônico da paciente.
Assim que a situação foi identificada, a paciente retornou à unidade, foi novamente acolhida, reavaliada pela equipe médica e medicada, garantindo a continuidade segura da assistência.
O hospital reforça que não houve falha na conduta médica nem risco assistencial à paciente, mas sim uma falha administrativa isolada no processo de impressão de documentos. A instituição já iniciou a apuração interna do ocorrido e está reforçando os protocolos de conferência e identificação para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.
Providências
A unidade afirmou ter iniciado uma apuração interna para revisar os protocolos de conferência e evitar novas ocorrências.
Após a publicação da matéria nesta terça-feira (23), OVALE recebeu uma nova nota da Prefeitura reforçando que a ocorrência referente à entrega do exame da paciente F. A. G. foi administrativa e que “não houve troca de exames entre pacientes, tratando-se de um erro pontual na impressão de documento, restrito a um único atendimento”.
Essa adição à nota esclarece que a paciente de iniciais F. M. S. recebeu o seu próprio exame.
Confira a nota na íntegra:
O Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence informa que tomou conhecimento da manifestação envolvendo o atendimento de uma paciente idosa e esclarece os fatos com transparência e responsabilidade.
A paciente foi devidamente atendida desde sua chegada à unidade, trazida pelo SAMU, passando por avaliação clínica completa, realização de exames laboratoriais, tomografia de crânio, eletrocardiograma e avaliação pela equipe de neurologia. Após análise médica criteriosa e dentro dos protocolos assistenciais, recebeu alta com orientações para seguimento ambulatorial.
Sobre a ocorrência relatada, o hospital esclarece que não houve troca de exames entre pacientes, tratando-se de um erro pontual na impressão de documento, restrito a um único atendimento. Ressalta-se que essa inconsistência é de natureza administrativa e não interferiu na assistência médica prestada. Todas as decisões clínicas foram baseadas nos exames corretos, devidamente conferidos e registrados no prontuário eletrônico da paciente.
Assim que a situação foi identificada, a paciente retornou à unidade, foi prontamente acolhida, reavaliada pela equipe médica e medicada, garantindo a continuidade segura da assistência.
O hospital reforça que não houve falha na conduta médica nem risco assistencial à paciente, tratando-se de uma ocorrência administrativa isolada. A instituição já iniciou a apuração interna do caso e está reforçando os protocolos de identificação e conferência de dados para evitar recorrências.
O Hospital Municipal reafirma seu compromisso com a segurança do paciente, a qualidade da assistência e a transparência na comunicação com a população e a imprensa.