O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de resgate na tarde deste domingo (15), em São Sebastião, após uma mulher de 30 anos sofrer uma queda da própria altura dentro de casa. O acidente ocorreu por volta das 15h30.

O resgate apresentou dificuldade devido à escada de acesso à residência e condição de obesidade da paciente, que apresentava uma possível fratura.

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