O bairro Camburi, em São Sebastião, passa por manutenção de assentamento das redes coletoras da Sabesp. As obras se concentram na alameda Patriarca Antônio José Marques e fazem parte do programa de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

A via recebeu um bloqueio parcial no terço oposto à praia, partindo da rua Ubiritã em direção à rua Teresina.

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