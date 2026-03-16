O bairro Camburi, em São Sebastião, passa por manutenção de assentamento das redes coletoras da Sabesp. As obras se concentram na alameda Patriarca Antônio José Marques e fazem parte do programa de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.
A via recebeu um bloqueio parcial no terço oposto à praia, partindo da rua Ubiritã em direção à rua Teresina.
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Os trabalhos devem ser finalizados por volta do dia 24 de março. A interdição permanece até a conclusão para garantir a segurança dos moradores e trabalhadores da obra.
Qualquer transtorno ou ocorrência pode ser registrado nos canais oficiais de atendimento pelo telefone 08000550195 ou pelo WhatsApp oficial da Sabesp no número (11)3388-8000.