A manutenção urbana em São José dos Campos tem sido otimizada por meio da tecnologia do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Nos últimos cinco meses, o monitoramento por câmeras resultou em 10.276 ocorrências registradas, abrangendo desde a poda de árvores até o combate ao descarte irregular de lixo.

Recursos

As 1.186 câmeras espalhadas pela cidade operam 24 horas por dia, permitindo que as equipes identifiquem problemas em tempo real. Com a localização precisa dos pontos de intervenção, o direcionamento dos serviços de limpeza e reparo tornou-se mais ágil, reduzindo o tempo de resposta à população.

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