A manutenção urbana em São José dos Campos tem sido otimizada por meio da tecnologia do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Nos últimos cinco meses, o monitoramento por câmeras resultou em 10.276 ocorrências registradas, abrangendo desde a poda de árvores até o combate ao descarte irregular de lixo.
Recursos
As 1.186 câmeras espalhadas pela cidade operam 24 horas por dia, permitindo que as equipes identifiquem problemas em tempo real. Com a localização precisa dos pontos de intervenção, o direcionamento dos serviços de limpeza e reparo tornou-se mais ágil, reduzindo o tempo de resposta à população.
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Os dados do CSI se conectam diretamente às equipes de campo. Em casos de quedas de árvores por ventos fortes ou descartes clandestinos, o acionamento é imediato. De outubro de 2025 a fevereiro de 2026, foram mais de dez mil atendimentos, com base no apurado pelas imagens.
A gestão do CSI, implantada em 2021, utiliza o monitoramento por vídeo para antecipar problemas e garantir a organização dos espaços públicos em todas as regiões do município. Por meio do projeto "Cidade Inteligente", o acompanhamento em tempo real integra forças de segurança e órgãos municipais para a resolução rápida das ocorrências urbanas.