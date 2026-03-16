A Polícia Civil investiga a morte de Diogo Márcio Geraldo Amorim, em Cruzeiro. O homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (15). Ele era morador do bairro Itagaçaba, região com um dos maiores índices de violência na cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações, o homicídio foi registrado na rua Vereador Aurélio Garces Novaes, em praça localizada atrás do posto de saúde, no bairro Itagaçaba, por volta de 1h.
De acordo com relatos de moradores, populares ouviram disparos de arma de fogo e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram o homem caído na praça.
Diogo chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.
O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, para esclarecer as circunstâncias do crime e e identificar os responsáveis.