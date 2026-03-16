16 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Quem matou Diogo? Polícia investiga homicídio no Vale Histórico

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Diogo Márcio Geraldo Amorim
Vítima foi identificada como Diogo Márcio Geraldo Amorim

A Polícia Civil investiga a morte de Diogo Márcio Geraldo Amorim, em Cruzeiro. O homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (15). Ele era morador do bairro Itagaçaba, região com um dos maiores índices de violência na cidade.

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Segundo informações, o homicídio foi registrado na rua Vereador Aurélio Garces Novaes, em praça localizada atrás do posto de saúde, no bairro Itagaçaba, por volta de 1h.

De acordo com relatos de moradores, populares ouviram disparos de arma de fogo e, ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram o homem caído na praça.

Diogo chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, para esclarecer as circunstâncias do crime e e identificar os responsáveis.

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