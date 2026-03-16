A Polícia Civil investiga a morte de Diogo Márcio Geraldo Amorim, em Cruzeiro. O homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (15). Ele era morador do bairro Itagaçaba, região com um dos maiores índices de violência na cidade.

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Segundo informações, o homicídio foi registrado na rua Vereador Aurélio Garces Novaes, em praça localizada atrás do posto de saúde, no bairro Itagaçaba, por volta de 1h.