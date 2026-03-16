A semana começa com predomínio de sol entre nuvens na maior parte do estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A tendência é de aumento gradual das temperaturas e sensação de calor e abafamento, principalmente durante as tardes.
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Contudo, pancadas de chuva ainda podem ocorrer de forma isolada, especialmente entre o final da tarde e o início da noite. As precipitações devem ser mais brandas do que nos últimos dias.
O portal Climatempo prevê sol com muitas nuvens para esta segunda-feira (16), em São José dos Campos. A temperatura mínima deve ser de 18°C e a máxima pode chegar a 28°C.
O dia deve começar com névoa ao amanhecer, seguido por períodos de sol entre nuvens. À noite, a tendência é de poucas nuvens.
Taubaté deve ter sol ao longo do dia, com formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. As nuvens aumentam durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C.