A semana começa com predomínio de sol entre nuvens na maior parte do estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil do Estado. A tendência é de aumento gradual das temperaturas e sensação de calor e abafamento, principalmente durante as tardes.

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Contudo, pancadas de chuva ainda podem ocorrer de forma isolada, especialmente entre o final da tarde e o início da noite. As precipitações devem ser mais brandas do que nos últimos dias.