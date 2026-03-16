Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar metais dentro de uma fábrica, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (13), no pátio de sucatas da unidade da Gerdau, na rodovia Engenheiro Luiz Dumont Villares, região do bairro Cidade Vista Alegre.
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Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da empresa faziam patrulhamento de rotina no pátio quando receberam uma denúncia de que pessoas estariam dentro da área da fábrica, retirando materiais do local. Ao verificarem a situação, os funcionários encontraram três homens saindo da área com sacolas cheias de metais.
Ao perceberem a aproximação da equipe de segurança, dois suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Eles levaram cerca de 20 quilos de cobre e peças de alumínio. O terceiro homem foi abordado ainda no local. Ele carregava duas sacolas com barras de alumínio, o que dificultou a fuga.
A Polícia Civil foi acionada e levou o suspeito para o 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba. Com ele, foram apreendidos cerca de 50 quilos de alumínio retirados do pátio da empresa.
O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado. Segundo a polícia, não foi arbitrada fiança por causa da qualificadora do crime, e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. Os outros dois envolvidos não foram localizados até o momento.
* Com informações da Band Vale