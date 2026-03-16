Um homem foi preso em flagrante suspeito de furtar metais dentro de uma fábrica, em Pindamonhangaba. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (13), no pátio de sucatas da unidade da Gerdau, na rodovia Engenheiro Luiz Dumont Villares, região do bairro Cidade Vista Alegre.

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Segundo o boletim de ocorrência, funcionários da empresa faziam patrulhamento de rotina no pátio quando receberam uma denúncia de que pessoas estariam dentro da área da fábrica, retirando materiais do local. Ao verificarem a situação, os funcionários encontraram três homens saindo da área com sacolas cheias de metais.