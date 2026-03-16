Uma base operacional da concessionária RioSP foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (16), na altura do km 78 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Roseira, no Vale do Paraíba.
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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a corporação foi acionado por volta de 0h50, para atender ocorrência de furto na base da concessionária RioSP.
Segundo informações iniciais, o vigilante do local visualizou dois indivíduos no interior da base e correu em direção à área externa. Nesse momento, os suspeitos fugiram levando uma ambulância da concessionária. A PRF realizou rondas no perímetro da ocorrência, mas nada foi localizado no trecho de rodovia federal.
Posteriormente, a Polícia Militar localizou o veículo abandonado e totalmente incendiado na estrada municipal João Marcondes dos Santos, no bairro Taipas, em Pindamonhangaba.
A concessionária informou ainda que registrou a ocorrência e está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação do caso.
Em nota, a RioSP reforçou que segue à disposição das autoridades e que adota medidas contínuas para garantir a segurança dos colaboradores e a continuidade das operações na rodovia.