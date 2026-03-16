Uma base operacional da concessionária RioSP foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira (16), na altura do km 78 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Roseira, no Vale do Paraíba.

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De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a corporação foi acionado por volta de 0h50, para atender ocorrência de furto na base da concessionária RioSP.