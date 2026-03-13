O Tribunal de Justiça rejeitou recurso da Prefeitura de São José dos Campos e manteve a decisão, do próprio tribunal, que considerou inconstitucional a Emenda à Lei Orgânica que permitia que o município alterasse a destinação de áreas verdes ou institucionais - a alteração na norma chegou a entrar em vigor em maio de 2025, mas teve a eficácia suspensa pelo TJ no mesmo mês em decisão provisória (liminar), que em dezembro virou permanente.

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O recurso, chamado embargos de declaração, foi analisado pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. A decisão foi unânime. Na apelação, a Prefeitura apontava a existência de supostas omissões na decisão anterior. "O acórdão [nome que se dá a uma decisão judicial colegiada] enfrentou, fundamentadamente, e um a um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida", afirmou o desembargador Matheus Fontes, relator do processo, ao rejeitar o recurso.