Um vídeo de conteúdo adulto gravado no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, voltou a circular nas redes e já ultrapassa 4,5 milhões de visualizações em uma plataforma online.
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As imagens foram gravadas entre 2018 e 2019 e têm como protagonista a atriz e diretora Vitória Schwarzelühr, de 32 anos, conhecida artisticamente como Dread Hot.
Natural de Jacareí, a atriz ganhou notoriedade na indústria de entretenimento adulto e chegou a ser eleita “Revelação do Ano” em uma premiação do setor no Brasil. Um dos vídeos mostra a artista entrando no parque e seguindo até um ponto mais afastado, onde grava cenas íntimas.
O Parque da Cidade é um dos principais espaços públicos de lazer e contato com a natureza em São José, frequentado diariamente por moradores e turistas. O local recebe milhares de visitantes e é considerado um dos cartões-postais da cidade.
O que diz a Prefeitura
Em nota, a Prefeitura informou que atos libidinosos ou relações sexuais em locais públicos podem configurar crime, conforme prevê a legislação penal brasileira.
Sobre o vídeo citado na reportagem, a administração municipal afirmou que não tem conhecimento oficial da gravação, que teria ocorrido há cerca de sete anos. “Isto é proibido”, informou a Prefeitura.
O município destacou ainda que o Parque da Cidade possui monitoramento 24 horas por meio de câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), além de patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal).
A orientação é que, caso frequentadores flagrem situações semelhantes, acionem a polícia pelo telefone 190 ou comuniquem a GCM.
Quem é Dread Hot
Com cerca de nove anos de carreira, Vitória Schwarzelühr se consolidou como atriz na indústria de entretenimento adulto e, nos últimos anos, passou a atuar também como diretora e produtora de conteúdos.
Ela soma mais de 800 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações em plataformas digitais. Além da atuação diante das câmeras, também trabalha como DJ e tem se dedicado à produção audiovisual.
Em 2024, lançou a plataforma de streaming Fever Films, voltada à produção de filmes adultos com proposta autoral. Formada em Publicidade e Propaganda, a atriz iniciou a carreira no setor em 2017, após deixar a área de comunicação.
Ao longo dos anos, também participou de projetos na mídia e no entretenimento. Entre eles, aparições no videoclipe “Fire”, da cantora Tati Zaqui, participação no programa Greg News, da HBO Brasil, e colaborações com o canal humorístico Porta dos Fundos.
Ela também foi capa da revista Sexy em 2019 e já apresentou o Hermanas Podcast, ao lado de Sill Esteves.