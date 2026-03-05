Referência de qualidade em todo o Brasil pelos investimentos, trabalho integrado e uso de tecnologia de ponta no combate à criminalidade, a segurança pública de São José dos Campos fechou o ano de 2025 com alta aprovação popular, de acordo com pesquisa Indsat, divulgada em dezembro e referente ao último trimestre do ano passado.

O município recebeu nota 693, considerada como alto grau de satisfação, e está 167 pontos acima da média das cidades de grande porte (com mais de 400 mil habitantes), que é 526. É a maior nota da segurança pública desde novembro de 2020.

Foram entrevistados 600 munícipes. Deste total, 6,4% consideram a segurança da cidade ótima; 50,8% responderam que é boa; 30% classificaram como regular, enquanto 8,3% disseram que é ruim e 4,4%, que é péssima.