Quem vive no Urbanova sabe que o maior problema do bairro não é segurança, nem qualidade de vida, nem valorização imobiliária. O problema é simples e brutal: trânsito.
O Urbanova cresceu. Cresceu muito. Condomínios, loteamentos, escolas, comércio, universidades. Uma região que se transformou em um dos polos residenciais mais valorizados de São José dos Campos.
Mas a infraestrutura viária ficou parada no tempo.
Hoje, mais de 50 mil veículos dependem praticamente de um único acesso, pela ponte sobre o Rio Paraíba do Sul e pela Avenida Lineu de Moura. Basta qualquer ocorrência — uma obra, um acidente ou até um episódio inusitado como o artefato encontrado recentemente no rio — para que o trânsito do Urbanova simplesmente pare.
É um bairro inteiro dependente de uma única porta de saída.
Urbanova hoje vive uma situação típica que especialistas em mobilidade urbana chamam de gargalo estrutural: quando toda a demanda de deslocamento se concentra em um único corredor viário.
E isso não é novidade. Uma cidade inteligente não pode ter tantos problemas de mobilidade urbana, e não é só no Urbanova, outros bairros também tem um único acesso.
Estudos da própria política municipal de mobilidade já apontavam, há anos, que o crescimento da região do Urbanova poderia comprometer a fluidez do acesso ao bairro se novas ligações viárias não fossem implantadas. Ou seja: o problema era previsível.
O Urbanova prosperou — e isso é positivo. O desenvolvimento econômico de uma cidade passa exatamente por regiões como essa, que atraem investimentos, geram empregos e movimentam a economia local.
Mas crescimento urbano precisa caminhar junto com planejamento.
Hoje, o resultado é um cotidiano que milhares de moradores conhecem bem: filas intermináveis todas as manhãs para sair do bairro.
Não é apenas uma questão de conforto. É qualidade de vida, produtividade e segurança.
Uma cidade inteligente e do porte de São José dos Campos não pode aceitar que bairros inteiros fique refém de um único acesso viário.
O novo acesso: promessa política que virou pesadelo
A prefeitura informou recentemente que trabalha para concluir ainda este ano as etapas administrativas necessárias para viabilizar o novo acesso ao Urbanova, com possibilidade de início das obras ainda em 2026.
A iniciativa é positiva e precisa avançar.
Segundo as informações divulgadas, o novo acesso dependerá da aprovação de um loteamento na região próxima ao Rio Paraíba do Sul, que fará a conexão do bairro com a região do Vale do Sol.
Mas é preciso falar com franqueza com a população.
Obras viárias desse porte não acontecem da noite para o dia. Entre projeto executivo, licenciamento ambiental, desapropriações, licitação e execução, o prazo costuma ser de anos, não meses.
Por isso, como vereador, tenho defendido algo fundamental: transparência no cronograma e nas etapas do projeto.
Apresentei requerimento solicitando informações formais sobre a obra — incluindo projeto executivo, licitação e planejamento — porque a população do Urbanova merece respostas claras.
Não se trata de confronto político. Trata-se de responsabilidade pública.
A solução que pode começar pela Estrada do Jaguariúna
Enquanto o novo acesso definitivo avança a passos lentos, existe uma alternativa que não pode mais ser ignorada: a saída pela Estrada do Jaguariúna. Hoje ela é, na prática, uma estrada de terra. Mas tecnicamente ela representa um corredor viário possível para desafogar o trânsito do Urbanova.
Essa ligação pode funcionar como rota complementar, reduzindo a pressão sobre a ponte da Lineu de Moura e distribuindo melhor o fluxo de veículos. É uma solução viária mais rápida de implantar e que pode servir como etapa intermediária enquanto o novo acesso estrutural não fica pronto.
Tenho dialogado com diferentes lideranças políticas para viabilizar esse caminho — inclusive buscando apoio junto à deputada estadual Leticia Aguiar, que já demonstrou disposição em colaborar com recursos e articulação institucional para melhorias de mobilidade na região.
Urbanova precisa de mais de uma saída. Essa é a lógica básica de qualquer planejamento urbano.
Urbanova precisa de solução, não de disputa política
Não é hora de politizar o trânsito do Urbanova. É hora de resolver o problema.
O bairro é um patrimônio urbano de São José dos Campos. É uma região estratégica para o desenvolvimento econômico da cidade inteligente e para a qualidade de vida de milhares de famílias.
Meu papel como vereador da cidade não é criar conflito, mas construir pontes — literalmente e politicamente. Urbanova precisa de planejamento, investimento e coragem para enfrentar um problema que já passou da hora de ser resolvido. Porque hoje, infelizmente, o bairro vive uma realidade difícil de ignorar: Urbanova está sem saída.
A “Faixa de Gaza do Vale”
Enquanto discutimos soluções para o trânsito do Urbanova, surgiu um debate que parece roteiro de comédia política: a disputa territorial entre São José dos Campos e Jacareí.
A prefeitura de Jacareí declarou que pretende rever os limites municipais e reivindicar parte da área do Urbanova. Como resposta, surgiu a ideia de realizar um plebiscito para que os moradores decidam se querem pertencer a São José ou Jacareí.
A pergunta que fica é simples: qual seria o critério dessa decisão?
Porque quando se fala em território, não se fala apenas em mapa. Fala-se em impostos, serviços públicos e qualidade de gestão.
O Urbanova paga um dos IPTUs mais altos da região. Isso gera arrecadação significativa para São José dos Campos.
Se Jacareí decidir abrir uma nova saída viária para o bairro — algo que naturalmente interessa aos moradores — o debate poderia ganhar contornos inesperados.
É um cenário curioso: se a mobilidade vier de lá antes de vir daqui, o plebiscito poderia virar uma disputa política real.
Esperamos que a questão territorial seja tratada com responsabilidade institucional e não como espetáculo político.
Porque o Urbanova não precisa virar uma “Faixa de Gaza” entre duas cidades. Precisa apenas de algo muito mais simples: saídas, planejamento e mobilidade.