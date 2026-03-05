Quem vive no Urbanova sabe que o maior problema do bairro não é segurança, nem qualidade de vida, nem valorização imobiliária. O problema é simples e brutal: trânsito.

O Urbanova cresceu. Cresceu muito. Condomínios, loteamentos, escolas, comércio, universidades. Uma região que se transformou em um dos polos residenciais mais valorizados de São José dos Campos.

Mas a infraestrutura viária ficou parada no tempo.