O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido do Centro de Detenção de Guarulhos para a Penitenciária 2 de Potim, na manhã desta quinta-feira (5), por meio da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), em São Paulo, em uma nova fase da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e transferido para Potim, que vai se tornando o novo "presídio dos famosos" no Vale do Paraíba, no lugar de Tremembé.