O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido do Centro de Detenção de Guarulhos para a Penitenciária 2 de Potim, na manhã desta quinta-feira (5), por meio da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).
Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), em São Paulo, em uma nova fase da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e transferido para Potim, que vai se tornando o novo "presídio dos famosos" no Vale do Paraíba, no lugar de Tremembé.
A transferência ocorreu na manhã desta quinta, por volta das 7h30. Em Potim, também estão presos outros homens por casos de repercussão no país, como Sérgio Nahas. O banqueiro já vestia o uniforme fornecido pela SAP durante a transferência: calça caqui e camiseta branca.
Vorcaro está preso em uma cela de isolamento, o que faz parte do procedimento padrão na chegada à cadeia. Após um período de dez dias, ele será levado para o pavilhão do regime fechado.
A penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado. A unidade tem capacidade para abrigar 844 preso, mas atualmente abriga 472, segundo números oficiais.