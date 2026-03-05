Antes de morrer, um homem de 56 anos recebeu ligações de cobrança relacionadas a uma suposta dívida em dinheiro, segundo relato de familiares à polícia. Ele foi encontrado morto dentro da própria residência na noite de terça-feira (3), no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Ligações de cobrança levantam questionamentos