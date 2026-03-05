Antes de morrer, um homem de 56 anos recebeu ligações de cobrança relacionadas a uma suposta dívida em dinheiro, segundo relato de familiares à polícia. Ele foi encontrado morto dentro da própria residência na noite de terça-feira (3), no bairro Jardim Paulista, em São José dos Campos.
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
Ligações de cobrança levantam questionamentos
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel acionou a polícia após localizar o homem sem vida dentro da casa.
Segundo ele, a vítima vinha recebendo ligações frequentes de uma pessoa não identificada, que fazia cobranças insistentes sobre uma suposta dívida. A informação também foi confirmada por familiares, que prestaram depoimento às autoridades.
Carro desaparecido aumenta mistério
A ex-mulher e o filho da vítima informaram que ele possuía um veículo que, na última sexta-feira (27), teria sido levado de Mogi das Cruzes para São José dos Campos, sob a justificativa de passar por manutenção mecânica. No entanto, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do automóvel.
Segundo os familiares, existe a suspeita de que o carro possa ter sido entregue a terceiros como forma de pagamento de dívidas relacionadas a jogos, hipótese que também será apurada.
A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia de São José dos Campos, que dará continuidade às investigações. Até agora, as autoridades não divulgaram detalhes sobre sinais aparentes de agressão ou a causa oficial do falecimento.