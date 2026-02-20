O Museu de História Natural de Taubaté promove, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), atividades dedicadas ao planeta Júpiter. A programação ocorre em parceria com o Projeto Astronomia no Sítio e é aberta ao público com entrada franca.
Observação Astronômica
Na sexta-feira (20), a partir das 18h, o museu realiza uma noite de observação com telescópios voltada à visualização de Júpiter e da Lua. O evento inclui a palestra “Por que Júpiter é o guardião do Sistema Solar?”, identificação de constelações e orientações sobre aplicativos de astronomia.
As atividades ao ar livre seguem até as 20h e dependem de condições climáticas favoráveis.
Planetário
No sábado (21), o planetário do museu exibe o filme “Viagem pelo Sistema Solar”. As sessões ocorrem das 10h às 12h e das 14h às 17h, com intervalos de 40 minutos, destacando as características e as luas galileanas do maior planeta do Sistema Solar.
Ingressos
Embora a programação especial seja gratuita, o acesso à exposição permanente do museu requer a compra de ingresso, com valores a partir de R$ 15.
O museu fica na rua Juvenal Dias de Carvalho, nº 111, Jardim do Sol, Taubaté.