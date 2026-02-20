O Museu de História Natural de Taubaté promove, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), atividades dedicadas ao planeta Júpiter. A programação ocorre em parceria com o Projeto Astronomia no Sítio e é aberta ao público com entrada franca.

Observação Astronômica

Na sexta-feira (20), a partir das 18h, o museu realiza uma noite de observação com telescópios voltada à visualização de Júpiter e da Lua. O evento inclui a palestra “Por que Júpiter é o guardião do Sistema Solar?”, identificação de constelações e orientações sobre aplicativos de astronomia.