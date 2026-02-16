Em comemoração ao Dia do Imigrante Italiano, Taubaté recebe a 5ª edição do Café do Imigrante Italiano.
O evento será sediado pelo Museu da Imigração Italiana José Indiani, no distrito do Quiririm, no dia 22 de fevereiro de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Programação
A programação cultural tem início previsto para as 9h com a solenidade de abertura. L
Às 10h, a historiadora Renata Pistille e a arqueóloga Angela di Niro comandam uma roda de conversa sobre Cercemaggiore, localidade italiana com histórico de intercâmbio com o Brasil.
O debate servirá de introdução para a inauguração da exposição "Uma Velha Cepa para uma Nova Terra, os Molisanos em Quiririm, uma História de Sucesso", que detalha a trajetória da comunidade local.
Após as atividades teóricas, o público poderá desfrutar de um café da manhã típico acompanhado por apresentações de Tarantella com o grupo La Prima Tarantella.
O museu também oferecerá visitas guiadas pelo seu acervo, que preserva a memória da contribuição italiana para o desenvolvimento de Taubaté, enquanto as crianças participam de atividades de recreação esportiva.
Complementando as festividades, a manhã de domingo contará ainda com o “Treinão do Imigrante Italiano”, uma corrida de 5 km e uma caminhada de 2 km.
O Museu da Imigração Italiana está localizado na avenida Líbero Indiani, nº 550, no distrito do Quiririm.