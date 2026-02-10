São Sebastião recebe o Carnaval 2026 com vasta programação descentralizada e atrações gratuitas para todas as idades

A festa tem início na sexta-feira (13) com atrações simultâneas no Centro Histórico, na Rua da Praia e em Boiçucanga, na Costa Sul.

