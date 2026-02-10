São Sebastião recebe o Carnaval 2026 com vasta programação descentralizada e atrações gratuitas para todas as idades
A festa tem início na sexta-feira (13) com atrações simultâneas no Centro Histórico, na Rua da Praia e em Boiçucanga, na Costa Sul.
Jammil, Bloco da Kiki e Missinho Persan são alguns dos convidados.
Centro
No Centro Histórico, a programação na Rua da Praia começa às 17h com a apresentação da Dixieland Tradição Caiçara.
Às 19h, Passistas Samba Show e ritmistas aquecem o público para a abertura oficial do Carnaval, marcada para as 21h30, com a tradicional entrega da chave da cidade à Corte do Carnaval, dando início oficial à folia.
O grande destaque da noite acontece às 22h, com o Grito de Carnaval ao som da banda Jammil, que se apresenta em formato de trio elétrico.
A programação no Centro segue até as 2h com o tradicional Baile de Carnaval do Bloco da Kiki.
Costa Sul
Na Costa Sul, a abertura oficial também ocorre no dia 13 de fevereiro, na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga.
Das 20h às 22h, um DJ anima o público, preparando o clima para o desfile do Bloco Bahianidade, às 22h.
Da meia-noite às 2h, o Baile de Carnaval será comandado por Missinho Persan.
Segurança
A Prefeitura publicou o Decreto nº 9.979/2026, que proíbe a comercialização, o porte e o consumo de bebidas em recipientes de vidro, além do uso de spray de espuma e produtos similares, entre os dias 13 e 17 de fevereiro.
As medidas valem especialmente para o Complexo Turístico da Rua da Praia e para a avenida Doutor Altino Arantes, com fiscalização realizada pelos fiscais de posturas da Secretaria da Fazenda.
Em caso de descumprimento, estão previstas a apreensão dos produtos e a aplicação de multa.