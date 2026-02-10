A região do Vale do Paraíba apresenta programação gratuita e diversificada para o Carnaval, reunindo desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais, bailes, oficinas culturais e atividades para toda a família.

Confira os destaques:

São José dos Campos

Em São José dos Campos, a folia acontece de 12 a 16 de fevereiro com a volta do desfile das escolas de samba após 13 anos.