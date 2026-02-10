A região do Vale do Paraíba apresenta programação gratuita e diversificada para o Carnaval, reunindo desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais, bailes, oficinas culturais e atividades para toda a família.
Confira os destaques:
São José dos Campos
Em São José dos Campos, a folia acontece de 12 a 16 de fevereiro com a volta do desfile das escolas de samba após 13 anos.
O evento está marcado para o dia 16, a partir das 19h, na avenida Nelson D’Ávila, passando pela Praça Afonso Pena e pela rua 15 de Novembro.
Desfilam as escolas Balaioo, Estrela de Prata, Acadêmicos do Santa Cruz, Raízes Jovens do Campo dos Alemães e Sol Nascente, com apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
A abertura oficial ocorre no dia 12, com o Bloco Pirô Piraquara, que volta a desfilar no dia 14.
A programação também contempla os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, com matinês, shows, marchinhas e atrações noturnas, além de oficinas culturais gratuitas ao longo do mês.
O Parque Vicentina Aranha reforça o clima carnavalesco com o desfile do Bloco Galinha D’Angola e atividades especiais para crianças e bebês no dia 15, a partir das 9h30.
Jacareí
Em Jacareí, o Carnaval 2026 será realizado entre 13 e 17 de fevereiro, com eventos em diferentes pontos da cidade.
O desfile das escolas de samba, no dia 15 de fevereiro, acontece na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, próximo à rodoviária.
A programação completa será divulgada nos próximos dias.
Caçapava
Em Caçapava, a festa acontece de 12 a 17 de fevereiro, com concentração na Praça da Bandeira.
A cidade terá uma extensa agenda de blocos de rua, bandas, DJs e shows musicais, além de atividades inclusivas e programação infantil durante todos os dias de Carnaval.
Taubaté
Em Taubaté, a programação será voltada às famílias e à tradição das escolas de samba.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Sítio do Picapau Amarelo, na Chácara do Visconde, recebe matinês infantis das 14h às 18h, com oficinas culturais e atividades recreativas.
No dia 15, tem o desfile das escolas de samba, das 21h20 à 1h, na Avenida do Povo.
A partir de segunda-feira (16), as matinês continuam na Avenida do Povo, das 14h às 18h, seguindo também na terça-feira (17).
O distrito de Quiririm terá programação própria, com bailes noturnos das 19h às 23h e matinês infantis à tarde, de 14 a 17 de fevereiro, na Praça de Eventos do bairro.
A organização reforça orientações de segurança em Taubaté e Quiririm, proibindo a entrada de garrafas, copos, guarda-chuvas, objetos cortantes ou perfurantes, garantindo um ambiente seguro para o público.