BLOCOS E DESFILES

Carnaval 2026 movimenta o Vale do Paraíba com grandes festas

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Edição anterior do Carnaval em São José dos Campos
Edição anterior do Carnaval em São José dos Campos

A região do Vale do Paraíba apresenta programação gratuita e diversificada para o Carnaval, reunindo desfiles de escolas de samba, blocos tradicionais, bailes, oficinas culturais e atividades para toda a família. 

Confira os destaques:

São José dos Campos

Em São José dos Campos, a folia acontece de 12 a 16 de fevereiro com a volta do desfile das escolas de samba após 13 anos

O evento está marcado para o dia 16, a partir das 19h, na avenida Nelson D’Ávila, passando pela Praça Afonso Pena e pela rua 15 de Novembro. 

Desfilam as escolas Balaioo, Estrela de Prata, Acadêmicos do Santa Cruz, Raízes Jovens do Campo dos Alemães e Sol Nascente, com apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

A abertura oficial ocorre no dia 12, com o Bloco Pirô Piraquara, que volta a desfilar no dia 14.

A programação também contempla os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier, com matinês, shows, marchinhas e atrações noturnas, além de oficinas culturais gratuitas ao longo do mês. 

O Parque Vicentina Aranha reforça o clima carnavalesco com o desfile do Bloco Galinha D’Angola e atividades especiais para crianças e bebês no dia 15, a partir das 9h30.

Jacareí

Em Jacareí, o Carnaval 2026 será realizado entre 13 e 17 de fevereiro, com eventos em diferentes pontos da cidade.

desfile das escolas de samba, no dia 15 de fevereiro, acontece na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, próximo à rodoviária.

A programação completa será divulgada nos próximos dias.

Caçapava

Em Caçapava, a festa acontece de 12 a 17 de fevereiro, com concentração na Praça da Bandeira.

A cidade terá uma extensa agenda de blocos de rua, bandas, DJs e shows musicais, além de atividades inclusivas e programação infantil durante todos os dias de Carnaval.

Taubaté

Em Taubaté, a programação será voltada às famílias e à tradição das escolas de samba. 

Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Sítio do Picapau Amarelo, na Chácara do Visconde, recebe matinês infantis das 14h às 18h, com oficinas culturais e atividades recreativas.

No dia 15, tem o desfile das escolas de samba, das 21h20 à 1h, na Avenida do Povo.

A partir de segunda-feira (16), as matinês continuam na Avenida do Povo, das 14h às 18h, seguindo também na terça-feira (17).

O distrito de Quiririm terá programação própria, com bailes noturnos das 19h às 23h e matinês infantis à tarde, de 14 a 17 de fevereiro, na Praça de Eventos do bairro.

A organização reforça orientações de segurança em Taubaté e Quiririm, proibindo a entrada de garrafas, copos, guarda-chuvas, objetos cortantes ou perfurantes, garantindo um ambiente seguro para o público.

