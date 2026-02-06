O Museu do Folclore Angela Savastano, no Parque da Cidade, em São José dos Campos, abre a programação do projeto Museu Vivo em 2026 com uma edição especial dedicada ao Carnaval.
Neste domingo (8), o público poderá vivenciar gratuitamente as tradições da festa popular por meio de demonstrações de artesanato, culinária e música, das 15h às 17h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No artesanato, o geógrafo e músico Tom Harryson demonstrará a fabricação de pífano. Natural de Campinas e residente em São José dos Campos desde 2014, Tom aprendeu a confeccionar o instrumento em 2005 e destaca a arte com elemento central em rituais e bandas de pífanos do Nordeste.
A culinária ficará a cargo das irmãs paranaenses Maria Inês de Oliveira Santos e Vera Lúcia de Oliveira Menezes. Moradoras da zona sul da cidade, elas compartilharão a tradição familiar de fazer geladinho, receita que aprenderam com a mãe ainda na infância.
Já a dança será conduzida pela pesquisadora e artista recifense Iane Costa, que reside em São José desde 2025. Bailarina e coreógrafa há 25 anos, Iane trará o frevo para o museu. Dança tradicional do carnaval de rua, que faz parte da trajetória profissional e afetiva da pesquisadora.
O Museu do Folclore Angela Savastano está localizado na avenida Olivo Gomes, nº 100, em Santana.
Todas as atividades são gratuitas e de classificação etária livre.