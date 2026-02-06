O Museu do Folclore Angela Savastano, no Parque da Cidade, em São José dos Campos, abre a programação do projeto Museu Vivo em 2026 com uma edição especial dedicada ao Carnaval.

Neste domingo (8), o público poderá vivenciar gratuitamente as tradições da festa popular por meio de demonstrações de artesanato, culinária e música, das 15h às 17h.

