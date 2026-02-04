O Carnaval 2026 em Caçapava será realizado entre os dias 6 e 17 de fevereiro.
A programação gratuita inclui shows musicais, blocos e DJs, com atividades na Praça da Vila Menino Jesus e na Praça da Bandeira.
Shows
O grupo Originais do Samba é um dos destaques da programação. Eles se apresentam na terça-feira, 17 de fevereiro, às 21h, na Praça da Bandeira.
Confira demais atrações:
Cronograma na Praça da Bandeira (12 a 17 de fevereiro)
- 12/2 (Quinta): Bloco do Mário (19h), Banda Sambalanço (19h) e Banda Pererê (21h).
- 13/2 (Sexta): Concentração no Mercadão (19h), Bloco Chitaiada (20h30), Banda Pererê (19h) e Banda 9Volts (21h).
- 14/2 (Sábado): Show do Barbosa (14h), Banda Gruporão (16h), Show dos Karecas (19h30) e Banda Gostoso Veneno (22h).
- 15/2 (Domingo): Roda de Samba (14h), Grupo Sempre Mais (19h30), Bateria dos Parças (21h) e Banda Gostoso Veneno (22h).
- 16/2 (Segunda): Juninho Couto (14h), João Lorenzo e Boiadeiro (20h) e Talis e Welinton (22h).
- 17/2 (Terça): Banda Gruporão (14h), Misturadinho do Junião (17h), Nego Bino (19h) e Originais do Samba (21h).